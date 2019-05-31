Гузеева рассказала о запоях с мужем-наркоманом: "Он бил меня гантелью по виску"

"Бил меня, как в бубен, - вспомнила Гузеева. - И правильно делал. Я была грязная, поганая".

"Если выживу, то уйду, - обещала себе Гузеева, понимавшая, что очередной удар может стать последним. - И я ушла, вылечилась".

В эфире "Давай поженимся!" Гузеева рассказала гостям о том, как страдала алкоголизмом и чуть не погибла из-за первого мужа-наркомана. В начале своей карьеры артистка так переживала из-за зависимости избранника, что сама уходила в затяжные запои. Между супругами случались драки, во время которых ведущая рисковала жизнью.Один из самых страшных эпизодов в браке актрисы связан с тем, как бывший муж в нетрезвом состоянии бил её по виску гантелью. Так он пытался узнать, меняется ли величина её зрачков.Хотя во втором браке звезды срывы также случались, от спиртного она успела отказаться. Гузеевой обидно, что несмотря на успех в борьбе с зависимостью, хейтеры продолжают звать её "алкоголичкой".