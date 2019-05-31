Гузеева рассказала о запоях с мужем-наркоманом: "Он бил меня гантелью по виску"
Лариса Гузеева рассказала о совместных запоях с мужем-наркоманом в молодости. Актриса призналась, что он бил её гантелью по виску и неоднократно применял силу.
В эфире "Давай поженимся!" Гузеева рассказала гостям о том, как страдала алкоголизмом и чуть не погибла из-за первого мужа-наркомана. В начале своей карьеры артистка так переживала из-за зависимости избранника, что сама уходила в затяжные запои. Между супругами случались драки, во время которых ведущая рисковала жизнью.
Один из самых страшных эпизодов в браке актрисы связан с тем, как бывший муж в нетрезвом состоянии бил её по виску гантелью. Так он пытался узнать, меняется ли величина её зрачков.
Хотя во втором браке звезды срывы также случались, от спиртного она успела отказаться. Гузеевой обидно, что несмотря на успех в борьбе с зависимостью, хейтеры продолжают звать её "алкоголичкой".
В эфире "Давай поженимся!" Гузеева рассказала гостям о том, как страдала алкоголизмом и чуть не погибла из-за первого мужа-наркомана. В начале своей карьеры артистка так переживала из-за зависимости избранника, что сама уходила в затяжные запои. Между супругами случались драки, во время которых ведущая рисковала жизнью.
"Бил меня, как в бубен, - вспомнила Гузеева. - И правильно делал. Я была грязная, поганая".
Один из самых страшных эпизодов в браке актрисы связан с тем, как бывший муж в нетрезвом состоянии бил её по виску гантелью. Так он пытался узнать, меняется ли величина её зрачков.
"Если выживу, то уйду, - обещала себе Гузеева, понимавшая, что очередной удар может стать последним. - И я ушла, вылечилась".
Хотя во втором браке звезды срывы также случались, от спиртного она успела отказаться. Гузеевой обидно, что несмотря на успех в борьбе с зависимостью, хейтеры продолжают звать её "алкоголичкой".
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:32