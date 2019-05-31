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Гузеева рассказала о запоях с мужем-наркоманом: "Он бил меня гантелью по виску"

Лариса Гузеева рассказала о совместных запоях с мужем-наркоманом в молодости. Актриса призналась, что он бил её гантелью по виску и неоднократно применял силу.
Гузеева рассказала о запоях с мужем-наркоманом: "Он бил меня гантелью по виску"

В эфире "Давай поженимся!" Гузеева рассказала гостям о том, как страдала алкоголизмом и чуть не погибла из-за первого мужа-наркомана. В начале своей карьеры артистка так переживала из-за зависимости избранника, что сама уходила в затяжные запои. Между супругами случались драки, во время которых ведущая рисковала жизнью.

"Бил меня, как в бубен, - вспомнила Гузеева. - И правильно делал. Я была грязная, поганая".

Один из самых страшных эпизодов в браке актрисы связан с тем, как бывший муж в нетрезвом состоянии бил её по виску гантелью. Так он пытался узнать, меняется ли величина её зрачков.

"Если выживу, то уйду, - обещала себе Гузеева, понимавшая, что очередной удар может стать последним. - И я ушла, вылечилась".

Хотя во втором браке звезды срывы также случались, от спиртного она успела отказаться. Гузеевой обидно, что несмотря на успех в борьбе с зависимостью, хейтеры продолжают звать её "алкоголичкой".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:32

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