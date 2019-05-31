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Ученые: Занятия йогой улучшают психическое и физическое здоровье у пожилых людей

Научные работники из Эдинбургского университета выяснили, что регулярные занятия йогой улучшают физическое и психическое здоровье у пожилых людей. Также специалисты сообщили, что подобные уроки действуют лучше, чем аэробика.

Ученые: Занятия йогой улучшают психическое и физическое здоровье у пожилых людей

В проведенной научной работе специалисты изучили 22 исследования, в которых говорилось о преимуществах йоги среди людей от 60 лет. В результате стало ясно, что у пожилых людей, занимающихся йогой, проблемы со сном стали минимальными и снизились симптомы депрессии. Такие изменения были связаны с благоприятными изменениями в состояния психологического и физического здоровья. Также добровольцы смогли улучшить гибкость тела и укрепить ноги, что повышает качество жизни у пожилых людей.

Специалисты считают, что йога должна присутствовать в директивах физической деятельности. Также отмечается, что эта практика оказалась лучше других направлений, среди которых пешая ходьба и аэробика. Научные работники советуют людям в возрасте уделять время физическому здоровью и обратить внимание на йогу.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:59

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