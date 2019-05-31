Ученые: Занятия йогой улучшают психическое и физическое здоровье у пожилых людей





В проведенной научной работе специалисты изучили 22 исследования, в которых говорилось о преимуществах йоги среди людей от 60 лет. В результате стало ясно, что у пожилых людей, занимающихся йогой, проблемы со сном стали минимальными и снизились симптомы депрессии. Такие изменения были связаны с благоприятными изменениями в состояния психологического и физического здоровья. Также добровольцы смогли улучшить гибкость тела и укрепить ноги, что повышает качество жизни у пожилых людей.Специалисты считают, что йога должна присутствовать в директивах физической деятельности. Также отмечается, что эта практика оказалась лучше других направлений, среди которых пешая ходьба и аэробика. Научные работники советуют людям в возрасте уделять время физическому здоровью и обратить внимание на йогу.