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В пустыне Нептуна обнаружена «запретная» планета
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В пустыне Нептуна обнаружена «запретная» планета

Британским астрономам удалось обнаружить в пустыне Нептуна загадочную экзопланету, имеющую собственную атмосферу. Космическое тело NGTS-4b, получившее прозвище «Запретная планета», меньше своего соседа, но больше Земли.
В пустыне Нептуна обнаружена «запретная» планета

Нептунской пустыней ученые называют район, где не найдено планет соразмерных с Нептуном. В данную зону поступает мощное излучение от звезд, поэтому объекты не способны сохранить свою атмосферу из-за испарения, оставляющего лишь скалистое ядро. Однако «Запретная планета», к удивлению экспертов, оказалась окруженной газами. Небесное тело NGTS-4b, описанное специалистами Университета Уорика (Великобритания), имеет массу 20 показателей Земли, меньший на 20%, чем у Нептуна, радиус и температуру порядка 1000 градусов по Цельсию. Объект делает оборот вокруг центральной звезды за 1,3 дня.

Новая экзопланета, считают астрономы, попала в Нептунскую пустыню относительно недавно в последний миллион лет и имела большие, чем сейчас, размеры. На данное время газовая атмосфера объекта продолжает испаряться. Специалисты планируют и дальше наблюдать за аномальным космическим регионом в надежде найти еще не одну подобную планету.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:47

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