Сургутская пенсионерка лишилась 5,8 млн рублей ради "компенсации за БАДы"





30 мая 71-летняя пенсионерка из Сургута сообщила полиции, что отдала неизвестным больше 5,8 млн рублей после того, как те обещали ей крупную компенсацию за купленный крем. Первый звонок пострадавшей совершил мужчина, якобы работающий в ревизионной комиссии и узнавший, что женщина приобрела некачественные БАДы, за которые ей полагается компенсация 146 тыс. рублей.Для получения её злоумышленник попросил отправить с последующим возвратом денег "комиссию" - 31 тыс. рублей. После перевода сургутянке предложили заплатить налог 90 тыс. рублей, а за статус ветерана труда обещали 50-процентную скидку.Весь последующий месяц пенсионерку вынуждали сделать 35 переводов. Когда сумма дошла до 5,8 млн рублей, потерпевшая написала заявление, по которому УМВД в ХМАО-Югре возбудило уголовное дело. Преступникам грозит штраф и срок до десяти лет тюрьмы.