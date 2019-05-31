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Певица МакSим после аварии рассказала о страхе садиться за руль

МакSим в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о страхе садиться за руль, который у неё появился после аварии. ДТП произошло больше месяца назад, с тех пор певица прошла реабилитацию и успела выступить на концерте, но, как оказалось, она продолжает переживать из-за тех событий.
Певица МакSим после аварии рассказала о страхе садиться за руль

Как отметила МакSим, раньше она уже становилась участницей дорожных инцидентов, но они не оставляли в её жизни такой отпечаток, как последняя авария, а всё из-за того, что теперь эстрадная звезда является мамой двоих детей, поэтому вынуждена думать не только о себе. До их рождения артистка была рискованным человеком и не испытывала панических страхов, теперь же она понимает: ей следует беречь себя ради дочерей.
Певица МакSим после аварии рассказала о страхе садиться за руль

«После ДТП я боюсь садиться за руль, хотя в тот момент машиной управляла не я. Когда происходит авария, контролировать процесс ты уже не в силах, и это очень страшно», – поделилась эмоциями МакSим.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:23

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