Певица МакSим после аварии рассказала о страхе садиться за руль
МакSим в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о страхе садиться за руль, который у неё появился после аварии. ДТП произошло больше месяца назад, с тех пор певица прошла реабилитацию и успела выступить на концерте, но, как оказалось, она продолжает переживать из-за тех событий.
Как отметила МакSим, раньше она уже становилась участницей дорожных инцидентов, но они не оставляли в её жизни такой отпечаток, как последняя авария, а всё из-за того, что теперь эстрадная звезда является мамой двоих детей, поэтому вынуждена думать не только о себе. До их рождения артистка была рискованным человеком и не испытывала панических страхов, теперь же она понимает: ей следует беречь себя ради дочерей.
Как отметила МакSим, раньше она уже становилась участницей дорожных инцидентов, но они не оставляли в её жизни такой отпечаток, как последняя авария, а всё из-за того, что теперь эстрадная звезда является мамой двоих детей, поэтому вынуждена думать не только о себе. До их рождения артистка была рискованным человеком и не испытывала панических страхов, теперь же она понимает: ей следует беречь себя ради дочерей.
«После ДТП я боюсь садиться за руль, хотя в тот момент машиной управляла не я. Когда происходит авария, контролировать процесс ты уже не в силах, и это очень страшно», – поделилась эмоциями МакSим.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:23