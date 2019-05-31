Гоген Солнцев о своей 64-летней жене: «Она поднимает на меня руку регулярно!»
Экс-участник телешоу «Дом-2» Гоген Солнцев сообщил, что пожилая супруга Катя Терешкович регулярно избивает его. По словам шоумена, 64-летняя пенсионерка страдает от запоев.
Буквально неделю назад Солнцев вовсю жаловался своим подписчикам на то, что Терешкович подралась в санатории, в который он ее не так давно отправил, и именно поэтому ему пришлось забрать ее домой. Чуть позже выяснилось, что у Екатерины имеются очень большие проблемы с пагубной зависимостью к горячительным напиткам, и все это время она не отдыхала, а лечилась.
На днях в Сети появилось очередное интервью с экс-участником «Дома-2», в котором он поведал журналистам об ужасном поведении своей избранницы. По словам Гогена, с первого мая его благоверная «не просыхает».
Оказывается, что помочь побороть вредную привычку Кате решила ее единственная наследница Полина, а также любимый супруг, которые отыскали элитное специализированное заведение, где помогают людям с такими же проблемами.
Также звезда «Дома-2» объяснил агрессивное поведение своей жены. Как стало известно, Терешкович употребляла спиртное вместе с сильными психотропными медикаментами.
К слову, Гоген утверждает, что после бракосочетания Катя очень изменилась в психическом плане и перестала отдавать отчет своим поступкам и словам, сообщает Собеседник.
Буквально неделю назад Солнцев вовсю жаловался своим подписчикам на то, что Терешкович подралась в санатории, в который он ее не так давно отправил, и именно поэтому ему пришлось забрать ее домой. Чуть позже выяснилось, что у Екатерины имеются очень большие проблемы с пагубной зависимостью к горячительным напиткам, и все это время она не отдыхала, а лечилась.
На днях в Сети появилось очередное интервью с экс-участником «Дома-2», в котором он поведал журналистам об ужасном поведении своей избранницы. По словам Гогена, с первого мая его благоверная «не просыхает».
Оказывается, что помочь побороть вредную привычку Кате решила ее единственная наследница Полина, а также любимый супруг, которые отыскали элитное специализированное заведение, где помогают людям с такими же проблемами.
«Туда трудно попасть. Но даже там, как оказалось, она умудрялась распивать спиртное», - сообщил Солнцев.
Также звезда «Дома-2» объяснил агрессивное поведение своей жены. Как стало известно, Терешкович употребляла спиртное вместе с сильными психотропными медикаментами.
К слову, Гоген утверждает, что после бракосочетания Катя очень изменилась в психическом плане и перестала отдавать отчет своим поступкам и словам, сообщает Собеседник.
«Под влиянием алкоголя ситуация усугубилась. Она поднимает на меня руку регулярно!» - пожаловался шоумен.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:56