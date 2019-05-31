В Сети опубликовали первую съемку полного солнечного затмения 1990 года





Фрагмент из документальной картины считается первым из всех известных, где зафиксировано это астрономическое событие. По словам Брайони Диксона из BFI, историки на протяжении долгих лет занимались поисками этих уникальных кадров, чтобы отсканировать их и сделать викторианскую коллекцию фильмов.Маскелин снимал затмение специальной адаптированной камерой, пребывая в экспедиции в Северной Каролине (США), которая была организована астрономической ассоциацией. Это не первая съемка иллюзиониста. Впервые специалист записал затмение в 1898 году, но так как по дороге из Индии кадры были украдены, кинорежиссер был вынужден осуществить съемку еще раз. Как утверждает Майк Круз, занимающий должность президента Королевского общества, сцены Маскелина демонстрируют "величие астрономического явления".