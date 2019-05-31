В Google рассказали о планах борьбы с блокировкой рекламы в Chrome





В Google сообщили, что корпоративные клиенты и дальше смогут пользоваться API webRequest. Также представители корпорации заявили, что планируют изменить принцип работы настройки. Обычные пользователи будут использовать более ограниченную версиею - API declarativeNetRequest. Впервые информация об изменениях появилась несколько месяцев назад. Тогда планы Google лишить пользователей Chrome самостоятельно решать, какая информация им не подходит, вызвали недовольство у многих, но корпорация не обратила внимания на критику своих клиентов.Эксперты высказали свое мнение о том, что такой подход Google сильно сократит количество расширений для браузера. Ведь разработчикам будет нелегко перестроиться под новые режимы, но в итоге пострадают обычные пользователи, поскольку им придется использовать API declarativeNetRequest. Данный блокировщик фильтрует контент выборочно, что принесет некие неудобства клиентам Chrome.