АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Росстат подсчитает количество потраченных россиянами денег в отпуске

Росстат заявил, что подсчитает этим летом количество потраченных россиянами денег в отпуске. Статистика поможет развитию курортной отрасли, раскрыв эффективность текущих инвестиций.
Росстат подсчитает количество потраченных россиянами денег в отпуске

Росстат и Минэкономразвития займутся подсчётом средств, которые туристы тратят на отдыхе в России и за её пределами. Из методов, что позволят составить статистическую дорожную карту, ведомства назвали поквартирный опрос россиян, работу с сайтами по бронированию жилья и сотовыми операторами.

Организации совместно подсчитают, сколько денег иностранные отдыхающие тратят на курортах РФ, а также как много средств уходит у самих граждан на туризм в пределах страны и за границей. Росстат интересуют не только расходы в поездке, но и подготовка к ней.

Операторы "Билайн", MTC и Tele2 заявили, что готовы обсудить с ведомствами сотрудничество, однако все данные о клиентах будут обезличенными. О позиции сервисов бронирования отелей пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Росстат подсчитает количество
Microsoft представит на E3 2019 сразу
Композиция Yesterday от The Beatles
Стресс у детей связан с аномальным
Ученые из Великобритании назвали
Певица МакSим не посвящала хит «Научусь
Гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Яна Рудковская показала в Instagram
Microsoft, Apple и Google
Роберт Паттинсон официально утвержден
Сотрудник Google нашел опасный баг в
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии
Стоматологи назвали эффективный вид
Настасья Самбурская раскрыла причину
Руководство Бурятии запускает проект по
Нюша в откровенном мини-платье посетила
Электрокар Mini Cooper SE смог
Анастасия Волочкова не расстроилась
«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом
Разработан более безопасный метод
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами
Нападающий питерского «Зенита» Артем
Ксения Собчак рассказала о «нелюбви»
Игорь Николаев поздравил экс-супругу
Американцев встревожила огневая мощь
Звезда "Дома-2" Сергей Крылов
Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Просмотреть все новости