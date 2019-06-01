Росстат подсчитает количество потраченных россиянами денег в отпуске
Росстат заявил, что подсчитает этим летом количество потраченных россиянами денег в отпуске. Статистика поможет развитию курортной отрасли, раскрыв эффективность текущих инвестиций.
Росстат и Минэкономразвития займутся подсчётом средств, которые туристы тратят на отдыхе в России и за её пределами. Из методов, что позволят составить статистическую дорожную карту, ведомства назвали поквартирный опрос россиян, работу с сайтами по бронированию жилья и сотовыми операторами.
Организации совместно подсчитают, сколько денег иностранные отдыхающие тратят на курортах РФ, а также как много средств уходит у самих граждан на туризм в пределах страны и за границей. Росстат интересуют не только расходы в поездке, но и подготовка к ней.
Операторы "Билайн", MTC и Tele2 заявили, что готовы обсудить с ведомствами сотрудничество, однако все данные о клиентах будут обезличенными. О позиции сервисов бронирования отелей пока неизвестно.
Росстат и Минэкономразвития займутся подсчётом средств, которые туристы тратят на отдыхе в России и за её пределами. Из методов, что позволят составить статистическую дорожную карту, ведомства назвали поквартирный опрос россиян, работу с сайтами по бронированию жилья и сотовыми операторами.
Организации совместно подсчитают, сколько денег иностранные отдыхающие тратят на курортах РФ, а также как много средств уходит у самих граждан на туризм в пределах страны и за границей. Росстат интересуют не только расходы в поездке, но и подготовка к ней.
Операторы "Билайн", MTC и Tele2 заявили, что готовы обсудить с ведомствами сотрудничество, однако все данные о клиентах будут обезличенными. О позиции сервисов бронирования отелей пока неизвестно.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:06