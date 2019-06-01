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Певица Нюша рассказала, как она дома называет свою дочь

Певица Нюша стала гостьей на ток-шоу «Вечерний Ургант». В студии исполнительница рассказала, как она дома называет свою дочь.

Певица Нюша рассказала, как она дома называет свою дочь

После того, как Нюша родила дочку, она практически перестала появляться на публике и посещать различные мероприятия. Певица старается уделять все свое время наследнице. Также знаменитость скрывает от общественности имя и лицо малышки. Накануне Нюша побывала на шоу «Вечерний Ургант», где озвучила то, как дома называет малышку. В студии знаменитость сообщила, что весьма долго и тщательно выбирала имя для наследницы, поскольку верит, что оно повлияет на судьбу девочки.

Певица Нюша рассказала, как она дома называет свою дочь

Исполнительница рассказала, что назвала дочь исконно русским именем, но каким именно - не уточнила. При этом она сообщила, что ласково они с мужем Игорем Сивовым называют малышку «Леди Слюнкин». На вопрос ведущего Ивана Урганта о том, когда же Нюша покажет ребенка общественности, она ответила, что это обязательно произойдет. Также певица добавила: пока что девочка нуждается в дополнительной опеке, и внимание со стороны ей ни к чему.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:16

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