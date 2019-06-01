Певица Нюша рассказала, как она дома называет свою дочь

После того, как Нюша родила дочку, она практически перестала появляться на публике и посещать различные мероприятия. Певица старается уделять все свое время наследнице. Также знаменитость скрывает от общественности имя и лицо малышки. Накануне Нюша побывала на шоу «Вечерний Ургант», где озвучила то, как дома называет малышку. В студии знаменитость сообщила, что весьма долго и тщательно выбирала имя для наследницы, поскольку верит, что оно повлияет на судьбу девочки.Исполнительница рассказала, что назвала дочь исконно русским именем, но каким именно - не уточнила. При этом она сообщила, что ласково они с мужем Игорем Сивовым называют малышку «Леди Слюнкин». На вопрос ведущего Ивана Урганта о том, когда же Нюша покажет ребенка общественности, она ответила, что это обязательно произойдет. Также певица добавила: пока что девочка нуждается в дополнительной опеке, и внимание со стороны ей ни к чему.