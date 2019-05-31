Бренд Cadillac представил спортивные седаны CT4-V и CT5-V





Сообщается, что Cadillac CT5-V оснащен 3,0-литровым турбодвигателем V6, в котором используются малоинерционные турбонагнетатели. Мощность агрегата составляет 360 лошадиных сил. CT4-V от бренда Cadillac оснащён 2,7-литровым турбодизелем с уникальным 3-ступенчатым скользящим распределительным валом, выдающим 325 лошадиных сил. Представленные седаны получили 10-ступенчатую АКПП, тормоза Brembo, задний или полный привод и подвеску Magnetic Ride Control, а также систему контроля тяги.Также стало известно, что CT5-V оснащен 19-дюймовыми колёсными дисками, а CT4-V - 18-дюймовыми. Внешне транспортные средства имеют различия в передней решётке, а также у CT4-V имеется задний диффузор и спойлер. В качестве дополнительных опций бренд Cadillac предлагает пользователям систему автономного управления Super Cruise.