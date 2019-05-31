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Бренд Cadillac представил спортивные седаны CT4-V и CT5-V

Автомобильный бренд Cadillac представил новые спортивные седаны CT4-V и CT5-V. Данные транспортные средства позволяют ездить по магистралям фактически в режиме автопилота.

Бренд Cadillac представил спортивные седаны CT4-V и CT5-V

Сообщается, что Cadillac CT5-V оснащен 3,0-литровым турбодвигателем V6, в котором используются малоинерционные турбонагнетатели. Мощность агрегата составляет 360 лошадиных сил. CT4-V от бренда Cadillac оснащён 2,7-литровым турбодизелем с уникальным 3-ступенчатым скользящим распределительным валом, выдающим 325 лошадиных сил. Представленные седаны получили 10-ступенчатую АКПП, тормоза Brembo, задний или полный привод и подвеску Magnetic Ride Control, а также систему контроля тяги.

Также стало известно, что CT5-V оснащен 19-дюймовыми колёсными дисками, а CT4-V - 18-дюймовыми. Внешне транспортные средства имеют различия в передней решётке, а также у CT4-V имеется задний диффузор и спойлер. В качестве дополнительных опций бренд Cadillac предлагает пользователям систему автономного управления Super Cruise.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14

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