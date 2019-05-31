Иван Ургант предложил оригинальный и действенный способ отучить россиян от курения

По словам Ивана Урганта, такая картина красноречиво свидетельствует о том, что применяемые ныне правительством меры, направленные на борьбу с курением, неэффективны. Запрет «дыметь» в общественных местах, устрашающие картинки на сигаретных пачках – всё это, по сути, не действует на курильщиков, тем более и прошлый год, и нынешний насыщены «стрессовыми» событиями: Кубок мира ФИФА, развод эстрадных звёзд Риты Дакоты и Влада Соколовского, лишение водительских прав телеведущего Дмитрия Хрусталева…иронично сокрушился актёр.Для решения данной проблемы Иван Ургант предложил достаточно неожиданное, но оригинальное решение – запретить реализацию не сигарет, а зажигалок.– заключил шоумен.Естественно, предложение Ивана Урганта шуточное, однако оно имеет свой смысл: человек, который бросил курить и через некоторое время вдруг почувствовал тягу к сигарете, может взять её в руки и начать представлять, будто он затягивается дымом, но на самом деле не поджигать её, проявляя силу воли. Не поддавшись порыву немедленно закурить, мужчина или женщина сможет поразмыслить над ситуацией и принять решение отказаться от пагубной для здоровья затеи.