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Иван Ургант предложил оригинальный и действенный способ отучить россиян от курения

Шоумен и ведущий Иван Ургант предложил оригинальный и действенный способ отучить россиян от курения. Своё заявление комик сделал после того, как услышал неутешительную статистику: в минувшем году государство оказалось на первом месте по количеству выкуренных в день его гражданами сигарет на душу населения.
Иван Ургант предложил оригинальный и действенный способ отучить россиян от курения

По словам Ивана Урганта, такая картина красноречиво свидетельствует о том, что применяемые ныне правительством меры, направленные на борьбу с курением, неэффективны. Запрет «дыметь» в общественных местах, устрашающие картинки на сигаретных пачках – всё это, по сути, не действует на курильщиков, тем более и прошлый год, и нынешний насыщены «стрессовыми» событиями: Кубок мира ФИФА, развод эстрадных звёзд Риты Дакоты и Влада Соколовского, лишение водительских прав телеведущего Дмитрия Хрусталева… «Ну как тут не закуришь?» – иронично сокрушился актёр.
Иван Ургант предложил оригинальный и действенный способ отучить россиян от курения

Для решения данной проблемы Иван Ургант предложил достаточно неожиданное, но оригинальное решение – запретить реализацию не сигарет, а зажигалок. «Я на собственном опыте убедился в том, что во время курения незажжённой сигареты более двух часов интерес к ней постепенно пропадает», – заключил шоумен.

Естественно, предложение Ивана Урганта шуточное, однако оно имеет свой смысл: человек, который бросил курить и через некоторое время вдруг почувствовал тягу к сигарете, может взять её в руки и начать представлять, будто он затягивается дымом, но на самом деле не поджигать её, проявляя силу воли. Не поддавшись порыву немедленно закурить, мужчина или женщина сможет поразмыслить над ситуацией и принять решение отказаться от пагубной для здоровья затеи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:23

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