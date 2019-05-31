Американская актриса Лина Данем поделилась обнажённым фото ради любви к себе
Актриса из США Лина Данем поделилась в Instagram обнажённым фото ради призыва полюбить себя. За комментарии к посту блогерша переводит деньги благотворительной компании Friendly House LA.
Лина Данем, получившая популярность в Америке после съёмок в сериале "Девочки", показала поклонникам в соцсети свою обнажённую фотографию с призывом полюбить себя. Звезда, которая сталкивается с упрёками о лишнем весе со стороны критиков, назвала себя ответственной, трезвой и взрослой, порадовавшись, что до сих пор любит сниматься голой. Данем попросила подписчиков поделиться в комментариях тем, что заставляет их любить себя.
За такие отзывы блогерша переведёт на счёт Friendly House LA по 1 доллару в течение недели. Компания собирает средства для помощи женщинам, лечащимся от наркотической и алкогольной зависимостей, а также организовывает для них приюты временного проживания.
Отметим, что высказывается о бодипозитиве Данем с 2017 года. Под обнажённым селфи звезда призналась в любви к собственной внешности, невзирая на шутки о своей фигуре, опережая чужие насмешки.
Лина Данем, получившая популярность в Америке после съёмок в сериале "Девочки", показала поклонникам в соцсети свою обнажённую фотографию с призывом полюбить себя. Звезда, которая сталкивается с упрёками о лишнем весе со стороны критиков, назвала себя ответственной, трезвой и взрослой, порадовавшись, что до сих пор любит сниматься голой. Данем попросила подписчиков поделиться в комментариях тем, что заставляет их любить себя.
За такие отзывы блогерша переведёт на счёт Friendly House LA по 1 доллару в течение недели. Компания собирает средства для помощи женщинам, лечащимся от наркотической и алкогольной зависимостей, а также организовывает для них приюты временного проживания.
"Любой негатив, который встречается на нашем пути - это просто повод любить себя ещё больше, верно?" - пишет 33-летняя актриса.
Отметим, что высказывается о бодипозитиве Данем с 2017 года. Под обнажённым селфи звезда призналась в любви к собственной внешности, невзирая на шутки о своей фигуре, опережая чужие насмешки.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:41