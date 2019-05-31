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Роман Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой принес популярность его группе «Динамик»

Владимир Кузьмин некоторое время состоял в отношениях с Аллой Пугачевой. Этот роман принес популярность группе музыканта «Динамик».
Роман Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой принес популярность его группе «Динамик»

Владимир Кузьмин известен многим как покоритель женских сердец. Ему приписывают множество связей с совершенно разными представительницами прекрасного пола. Не устояла перед его обаянием и Примадонна отечественной эстрады. За тем, как развивался их роман в 80-е годы, следила вся страна.

Рассказывают, что Алла Пугачева заинтересовалась Кузьминым после посещения его концерта. Она была поражена атмосферой, царившей на этом мероприятии. Зал во время исполнения первой композиции встал и до последней песни подпевал музыканту.

За то время, пока пара была вместе, популярность группы «Динамик», в которой Кузьмин был фронтмэном, значительно возросла. На концерты ломились фанаты Пугачевой, они также везде поджидали музыканта.
Роман Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой принес популярность его группе «Динамик»

Их роман продлился около года. Владимир Кузьмин, вспоминая это время, говорил о том, что не смог смириться со статусом «любимчика Пугачевой» и захотел свободы. Однако певец благодарен за то время, которое они провели вместе. Он называет эти отношения творческим союзом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:05

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