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Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала креативным директором известной строительной компании

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко стала креативным директором известной строительной компании. По словам телезнаменитости, ей всегда нравилось создавать что-то интересное и уникальное.

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала креативным директором известной строительной компании

На днях у себя на страничке в Instagram Алиана опубликовала свежий пост, в котором поделилась с подписчиками очередной победой в восхождении по карьерной лестнице. Как стало известно, отныне молодая мамочка является креативным директором по развитию строительной группы компаний, которая занимается созданием творческих проектов «под ключ».

«Компания находится на рынке уже более 15 лет и имеет самое современное американское оборудование и новейшие технологии. Не имеет конкурентов среди строительной сферы. Все, кто строится этой весной и летом, все к нам! Сделаем вам красоту на высшем уровне», - подметила Устиненко.


Стоит напомнить, что не так давно об этой же компании рассказывал поклонникам и бывший супруг Алианы – Александр Гобозов. Тогда экс-участник «Дома-2» заявил, что не собирается возвращаться на реалити-шоу «Дом-2», ведь вне Периметра у него все складывается более успешно.

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала креативным директором известной строительной компании

По мнению интернет-пользователей, Алиана и Александр решили объединиться, чтобы сделать строительную компанию более известной, ведь именно они входят в то число героев «Дома-2», которых по-прежнему считают самыми рейтинговыми.

К слову, строительная компания, в которой теперь работает и Устиненко, занимается возведением домов, SPA-комплексов, бань, бассейнов, а также соляными снежными комнатами.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47

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