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В Великобритании боль в боку обернулась для женщины смертельной болезнью

В Великобритании 22-летняя жительница принимала смертельную болезнь за боль в боку. Симптомы долгое время сохранялись и оказались признаками рака третьей степени, пишет The Mirror.

В Великобритании боль в боку обернулась для женщины смертельной болезнью

Даниэль Дэвис из города Лексем впервые ощутила ноющую боль в зоне кишечника в 2018 году. После консультации врача девушка узнала, что у нее анемия. Она принимала лекарства с высоким содержанием железа, но болезненные ощущения только усиливались. Дискомфорт преследовал Дэвис после употребления фастфудов в ресторанах. Вредная пища воздействовала на девушку так, что она не могла вставать с постели неделями. Медики предположили: у пациентки камни в желчном пузыре, но после обследования диагноз не подтвердился.

Специалисты провели колоноскопию, показавшую серьезное поражение кишечника девушки. После операции, где была удалена опухоль, Дэвис поставили диагноз: рак кишечника третьей стадии. Она была вынуждена заморозить свои яйцеклетки, так как завести детей естественным путем ей не удастся. Женщина прошла 12-недельный курс химиотерапии.

По словам Дэвис, это время стало самым тяжелым для нее. Девушка призывает людей быть внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к медикам.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:56

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