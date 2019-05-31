В Великобритании боль в боку обернулась для женщины смертельной болезнью





Даниэль Дэвис из города Лексем впервые ощутила ноющую боль в зоне кишечника в 2018 году. После консультации врача девушка узнала, что у нее анемия. Она принимала лекарства с высоким содержанием железа, но болезненные ощущения только усиливались. Дискомфорт преследовал Дэвис после употребления фастфудов в ресторанах. Вредная пища воздействовала на девушку так, что она не могла вставать с постели неделями. Медики предположили: у пациентки камни в желчном пузыре, но после обследования диагноз не подтвердился.Специалисты провели колоноскопию, показавшую серьезное поражение кишечника девушки. После операции, где была удалена опухоль, Дэвис поставили диагноз: рак кишечника третьей стадии. Она была вынуждена заморозить свои яйцеклетки, так как завести детей естественным путем ей не удастся. Женщина прошла 12-недельный курс химиотерапии.По словам Дэвис, это время стало самым тяжелым для нее. Девушка призывает людей быть внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к медикам.