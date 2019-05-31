Эксперты назвали заболевания, приводящие к выпадению волос





Эксперты сообщили, что у беременных женщин часто выпадают волосы, поскольку процесс вынашивания младенца связан с увеличенным уровнем стресса. Также специалисты отметили, что после родов организм быстро проходит в норму. В списке заболеваний находится гипотиреоз, который развивается из-за низкой работоспособности щитовидной железы. Гормональные нарушения в организме приводят к высушиванию локонов и их выпадению.Волосы выпадают при такой болезни, как волчанка, которую специалисты внесли в категорию аутоиммунных заболеваний. При этом недуге возникают сильные воспалительные процессы, что сказывается на состоянии локонов. Также медики отметили, что тревожные или стрессовые ситуации отражаются на внешнем виде волос. В списке оказалась и алопеция, которая приводит к частичному или полному исчезновению волос в определённых областях головы и тела.