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Эксперты назвали заболевания, приводящие к выпадению волос

Немецкие эксперты в рамках нового проекта озвучили заболевания, которые могут привести к выпадению волос. Также специалисты рассказали, что этот симптом может свидетельствовать о нехватке витаминов в организме человека.

Эксперты назвали заболевания, приводящие к выпадению волос

Эксперты сообщили, что у беременных женщин часто выпадают волосы, поскольку процесс вынашивания младенца связан с увеличенным уровнем стресса. Также специалисты отметили, что после родов организм быстро проходит в норму. В списке заболеваний находится гипотиреоз, который развивается из-за низкой работоспособности щитовидной железы. Гормональные нарушения в организме приводят к высушиванию локонов и их выпадению.

Волосы выпадают при такой болезни, как волчанка, которую специалисты внесли в категорию аутоиммунных заболеваний. При этом недуге возникают сильные воспалительные процессы, что сказывается на состоянии локонов. Также медики отметили, что тревожные или стрессовые ситуации отражаются на внешнем виде волос. В списке оказалась и алопеция, которая приводит к частичному или полному исчезновению волос в определённых областях головы и тела.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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