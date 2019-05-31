Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон снова поменяла имидж
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон в очередной раз решила поменять имидж. По мнению длинноволосой красавицы, новому цвету волос следует новая жизнь.
Не секрет, что поклонники Таты уже давно привыкли видеть свою любимицу блондинкой. По мнению подписчиков, светлые волосы делают молодую мамочку более яркой и эффектной, поэтому все намеки Абрамсон на то, что она желает кардинально изменить свой внешний вид, зачастую читатели встречали с недовольством.
Вчера Тата опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый имидж. По словам звезды «Дома-2», она шла к решению перекраситься в темный цвет на протяжении целого года.
Оказывается, продолжительное время Абрамсон приходила в салон красоты к своему мастеру и «съедала всем мозги», так как хотела что-то изменить в себе, однако каждый раз заканчивалось все тем, что она снова красилась в блондинку.
Также экс-участница «Дома-2» указала на то, что ей очень нравится результат, поэтому поспешила сказать «спасибо» своему мастеру за любовь, за руки, а также за доброе отношение.
Напомним, что в свое время Тата уже красилась в темный цвет, однако тогда ее на то время еще законному супругу Валерию не понравилось подобное преображение избранницы, и он настоял на том, чтобы девушка вернула блонд.
К слову, фанатам Абрамсон понравился ее новый имидж.
Не секрет, что поклонники Таты уже давно привыкли видеть свою любимицу блондинкой. По мнению подписчиков, светлые волосы делают молодую мамочку более яркой и эффектной, поэтому все намеки Абрамсон на то, что она желает кардинально изменить свой внешний вид, зачастую читатели встречали с недовольством.
Вчера Тата опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый имидж. По словам звезды «Дома-2», она шла к решению перекраситься в темный цвет на протяжении целого года.
Оказывается, продолжительное время Абрамсон приходила в салон красоты к своему мастеру и «съедала всем мозги», так как хотела что-то изменить в себе, однако каждый раз заканчивалось все тем, что она снова красилась в блондинку.
«В этот раз я пришла и сказала: «давай быстрее мешай краску и наноси, а то мне нельзя давать время на раздумья» и вот это свершилось!» - рассказала Тата.
Также экс-участница «Дома-2» указала на то, что ей очень нравится результат, поэтому поспешила сказать «спасибо» своему мастеру за любовь, за руки, а также за доброе отношение.
Напомним, что в свое время Тата уже красилась в темный цвет, однако тогда ее на то время еще законному супругу Валерию не понравилось подобное преображение избранницы, и он настоял на том, чтобы девушка вернула блонд.
К слову, фанатам Абрамсон понравился ее новый имидж.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07