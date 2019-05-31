Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон снова поменяла имидж

«В этот раз я пришла и сказала: «давай быстрее мешай краску и наноси, а то мне нельзя давать время на раздумья» и вот это свершилось!» - рассказала Тата.

Не секрет, что поклонники Таты уже давно привыкли видеть свою любимицу блондинкой. По мнению подписчиков, светлые волосы делают молодую мамочку более яркой и эффектной, поэтому все намеки Абрамсон на то, что она желает кардинально изменить свой внешний вид, зачастую читатели встречали с недовольством.Вчера Тата опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый имидж. По словам звезды «Дома-2», она шла к решению перекраситься в темный цвет на протяжении целого года.Оказывается, продолжительное время Абрамсон приходила в салон красоты к своему мастеру и «съедала всем мозги», так как хотела что-то изменить в себе, однако каждый раз заканчивалось все тем, что она снова красилась в блондинку.Также экс-участница «Дома-2» указала на то, что ей очень нравится результат, поэтому поспешила сказать «спасибо» своему мастеру за любовь, за руки, а также за доброе отношение.Напомним, что в свое время Тата уже красилась в темный цвет, однако тогда ее на то время еще законному супругу Валерию не понравилось подобное преображение избранницы, и он настоял на том, чтобы девушка вернула блонд.К слову, фанатам Абрамсон понравился ее новый имидж.