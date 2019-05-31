Катерина Шпица сфотографировалась в обнимку с подругой Лукерьей Ильяшенко

Шпица призналась: ей было очень приятно работать в паре с Ильяшенко. Знаменитость симпатизирует своей 28-летней коллеге, восхищающей окружающих своей красотой, харизматичностью, независимостью в суждениях и остроумием. Актриса рассказала, участвуя в этой оригинальной фотосессии, что она, как и авторы проекта, хотела показать, что жизнь прекрасна во всех проявлениях. У каждого случаются неприятности, но не стоит зацикливаться на грустных мыслях, а постараться радоваться каждому мгновению.Знаменитость заметила, что все чувства отражаются на лице. У нее, например, от грусти появляются синие круги в области глаз, которые она «маскирует». Шпица пожелала своим поклонникам не поддаваться эмоциям, и чтобы им приходилось скрывать косметикой лишь следы усталости от «чреды приятных событий».