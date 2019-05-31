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Катерина Шпица сфотографировалась в обнимку с подругой Лукерьей Ильяшенко

Катерина Шпица обнародовала в Instagram-микроблоге один из своих самых любимых снимков, где она запечатлена в обнимку с Лукерьей Ильяшенко. Актриса вместе с подругой сфотографировалась для нового проекта, призывающего людей радоваться жизни и не зацикливаться на грустном.
Катерина Шпица сфотографировалась в обнимку с подругой Лукерьей Ильяшенко

Шпица призналась: ей было очень приятно работать в паре с Ильяшенко. Знаменитость симпатизирует своей 28-летней коллеге, восхищающей окружающих своей красотой, харизматичностью, независимостью в суждениях и остроумием. Актриса рассказала, участвуя в этой оригинальной фотосессии, что она, как и авторы проекта, хотела показать, что жизнь прекрасна во всех проявлениях. У каждого случаются неприятности, но не стоит зацикливаться на грустных мыслях, а постараться радоваться каждому мгновению.

Знаменитость заметила, что все чувства отражаются на лице. У нее, например, от грусти появляются синие круги в области глаз, которые она «маскирует». Шпица пожелала своим поклонникам не поддаваться эмоциям, и чтобы им приходилось скрывать косметикой лишь следы усталости от «чреды приятных событий».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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