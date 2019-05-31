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Антон Шоки оскорбил Анастасию Балинскую и до крови избил Алексея Кудряшова

Участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов снова пострадал из-за скандала с Антоном Шоки, произошедшего на днях на кухне. Молодой человек напал на Анастасию Балинскую, критикуя ее поведение, после нервы возлюбленного девушки не выдержали.
Антон Шоки оскорбил Анастасию Балинскую и до крови избил Алексея Кудряшова

В очередной раз избранник участницы проекта "Дом-2" Анастасии Балинской Алексей Кудряшов заступился за нее, избив Антона Шоки. Конфликт между молодыми людьми разгорелся на кухне, когда молодой человек упрекнул девушку в развратном поведении. Нервы участника реалити-шоу не выдержали, и они начали драться.

Разнимать парней принялись все жители Периметра, в том числе и сама Анастасия Балинская. После того, как все утихло, оказалось, что Антон Шоки избил Алексея Кудряшова до крови. Примечательно, что избранницу молодого человека критикуют уже не в первый раз. До этого кровавая драка между Алексеем Кудряшовым и Романом Жуковым также произошла из-за оскроблений в адрес Анастасии Балинской.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30

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