Джоан Роулинг анонсировала четыре новые книги, посвященные вселенной "Гарри Поттера"
Известная британская писательница и сценарист Джоан Роулинг, чьи произведения о Гарри Поттере получили не одну награду и были проданы в количестве около 500 миллионов экземпляров, анонсировала выпуск еще четырех новых книг о вселенной юного мага. Как сообщает Pottermore, новинки будут посвящены традиционной истории волшебства.
Рассказы знаменитости любители "Поттерианы" смогут найти на официальном сайте Pottermore 27 июня. Все сюжеты представляют из себя общую предысторию для книги. В произведениях более детально будет рассматриваться тема обучения в Хогвардсе. Джоан Роулинг познакомит читателей с чарами, травологией, защитой от темных искусств, зельеварением, прорицаниями, астрономией и уходом за магическими созданиями.
Все четыре произведения были иллюстрированы лондонским художником Роганом Даниэлем Изоном. Поклонники творчества Роулинг смогут увидеть черно-белые рисунки, которые выполнены чернилами или ручкой.
Рассказы знаменитости любители "Поттерианы" смогут найти на официальном сайте Pottermore 27 июня. Все сюжеты представляют из себя общую предысторию для книги. В произведениях более детально будет рассматриваться тема обучения в Хогвардсе. Джоан Роулинг познакомит читателей с чарами, травологией, защитой от темных искусств, зельеварением, прорицаниями, астрономией и уходом за магическими созданиями.
Все четыре произведения были иллюстрированы лондонским художником Роганом Даниэлем Изоном. Поклонники творчества Роулинг смогут увидеть черно-белые рисунки, которые выполнены чернилами или ручкой.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:11