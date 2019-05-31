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Участница «Дома-2» Майя Донцова решила заняться своими зубами

Избранница Алексея Купина решила заняться проблемами с полостью рта. По словам Майи Донцовой, в свое время она осталась без зубов по собственной вине.

Участница «Дома-2» Майя Донцова решила заняться своими зубами

На днях Майя опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором подняла тему посещения стоматологов. Выяснилось, что раньше Донцова не стремилась ухаживать за полстью рта и была уверена, что стандартных мер, к примеру, чистки зубов или использования зубной нити, будет достаточно.

Впрочем, сейчас девушка обнаружила, что ее зубы находятся в ужасном состоянии, и теперь ей придется ходить в кабинет стоматолога как на работу. И дело, по словам Майи, вовсе не в генетике, «плохом прогнозе гороскопа» или нехватке времени.

«История о том, как я лишилась зубов. И это даже были не разборки в Бронксе! Все намного печальнее», - призналась Донцова.

Также стало известно, что специалисту не удалось решить проблему участницы «Дома-2» за один визит, поэтому теперь девушке придется еще не раз сесть в стоматологическое кресло.

Участница «Дома-2» Майя Донцова решила заняться своими зубами

Нужно сказать, что Майя не стала рассказывать подписчикам всех подробностей, из-за чего у нее появились проблемы с зубами, однако читатели поддержали утверждение Донцовой о том, что для идеальной улыбки не достаточно чистки зубов 2 раза в день, а также использования ополаскивателя.

К слову, нашлись у Майи и недоброжелатели, которые посчитали ее свежий пост очередной рекламой. По словам внимательных пользователей Сети, Донцова уже давно сделала себе зубы, а ее старые фотографии являются тому подтверждением.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24

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