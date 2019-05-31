Компания Infiniti заявила о прекращении продаж Q30 и QX30 на территории России





Дилеры компании распродают последние экземпляры моделей Q30 и QX30 в России, после чего их больше не планируют завозить. Руководство Infiniti решило остановить производство хэтчбэка и кроссовера на заводе в городе Сандерленд, Великобритания, с середины 2019 года. Неизвестно, планирует ли компания заменить эти модели другими.Руководство Infiniti оценили риски и приняли решение об уходе с рынка Западной Европы, чтобы сосредоточиться на продажах в Северной Америке и Китае. Эти торговые площадки были определены как более перспективные. Отмечено, что продажи Infiniti в России за апрель снизились на 62%, а за последний год - на 6%.Специалисты компании планируют уделить больше внимания электрификации своих автомобилей. Также будут представлены новые модели в Северной Америке и Азии.