"Без денег мужей ничего из себя не представляют!": Виктория Боня высмеяла раскритиковавших Бузову светских львиц

"Так смеялась, когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего из себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет, ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет #КтоЕстьКто", - отметила Боня.

Последний выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" на YouTube стал поводом для очередного светского скандала. Телеведущая пригласила дебютанток бала от журнала Tatler и Instagram-моделей. Гостьи, сидя за столом, выразили свое возмущение тем, что простые девушки на ряду со светскими львицами носят дизайнерские вещи.Ксения Собчак отметила, что один из дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы поющая телеведущая не носила вещи его бренда. Ответ звезды "Дома-2" не заставил себя ждать. Она отметила, что является "простой девочкой", но сейчас может позволить себе многое. Также Бузова согласилась не носить вещи, если ей вернут потраченные на них 360 тысяч рублей.На защиту простых девушек стали и другие знаменитости. К примеру, Виктория Боня отметила, что такие девушки в действительности ничего из себя не представляют, а некоторые и вовсе имеют не очень хорошее прошлое.