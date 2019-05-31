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Над горой Браун в Северной Каролине появились странные огни

Гора Браун, находящаяся в Северной Каролине, является объектом для изучения у многих уфологов. Несколько месяцев назад над этим местом были запечатлены на видео, которое опубликовали в Интернете, странные огни.

Над горой Браун в Северной Каролине появились странные огни

Местный житель, который заснял странные огни над горой Браун, рассказал, что за загадочным явлением можно было наблюдать только с определенных точек. На опубликованном видео можно заметить светящиеся линии и точки, а также некие бесформенные образования. Очевидец отмечает, что установил свою камеру на штатив и проводил съемку сутки после того, как в этой местности прошел шторм. Автор видео так и не смог объяснить аномальное явление, попавшее на его камеру.


Напомним, что с 1913 года в Северной Каролине над горой Браун начали появляться различные загадочные огни. Сотрудники американской Геологической службы в 1922 году приступили к изучению данных аномалий. Специалисты предположили, что люди могут видеть отблески автомобильных фар или рой светлячков. Но пока нет доказательств, что загадочные свечения являются одним из заявленных объектов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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