Над горой Браун в Северной Каролине появились странные огни
Гора Браун, находящаяся в Северной Каролине, является объектом для изучения у многих уфологов. Несколько месяцев назад над этим местом были запечатлены на видео, которое опубликовали в Интернете, странные огни.
Местный житель, который заснял странные огни над горой Браун, рассказал, что за загадочным явлением можно было наблюдать только с определенных точек. На опубликованном видео можно заметить светящиеся линии и точки, а также некие бесформенные образования. Очевидец отмечает, что установил свою камеру на штатив и проводил съемку сутки после того, как в этой местности прошел шторм. Автор видео так и не смог объяснить аномальное явление, попавшее на его камеру.
Напомним, что с 1913 года в Северной Каролине над горой Браун начали появляться различные загадочные огни. Сотрудники американской Геологической службы в 1922 году приступили к изучению данных аномалий. Специалисты предположили, что люди могут видеть отблески автомобильных фар или рой светлячков. Но пока нет доказательств, что загадочные свечения являются одним из заявленных объектов.
Местный житель, который заснял странные огни над горой Браун, рассказал, что за загадочным явлением можно было наблюдать только с определенных точек. На опубликованном видео можно заметить светящиеся линии и точки, а также некие бесформенные образования. Очевидец отмечает, что установил свою камеру на штатив и проводил съемку сутки после того, как в этой местности прошел шторм. Автор видео так и не смог объяснить аномальное явление, попавшее на его камеру.
Напомним, что с 1913 года в Северной Каролине над горой Браун начали появляться различные загадочные огни. Сотрудники американской Геологической службы в 1922 году приступили к изучению данных аномалий. Специалисты предположили, что люди могут видеть отблески автомобильных фар или рой светлячков. Но пока нет доказательств, что загадочные свечения являются одним из заявленных объектов.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37