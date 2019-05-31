«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала фигуру в купальнике на «горячем» видео
Анастасия Квитко, получившая благодаря своей неординарной фигуре прозвище «русская Кардашьян», похвасталась роскошными формами на очередном «горячем» видео в Instagram-микроблоге. Модель позирует в откровенном купальнике, где лиф едва придерживает ее пышную грудь.
Квитко много времени проводит в США, участвуя в различных фотосессиях. Результаты своей работы знаменитость демонстрирует в личном профиле, где регулярно появляются пикантные снимки и откровенные видео. Модель не стесняется показывать свое роскошное тело в соблазнительных нарядах.
На последнем «горячем» видео «русская Кардашьян» запечатлена в купальнике с леопардовым принтом. Пляжный костюм едва придерживает пышный бюст звезды и открывает взору ее шикарные ягодицы. Публикация сразу же собрала множество лестных комментариев от поклонников, восхищающихся сексуальностью Квитко и ее соблазнительной фигурой.
Квитко много времени проводит в США, участвуя в различных фотосессиях. Результаты своей работы знаменитость демонстрирует в личном профиле, где регулярно появляются пикантные снимки и откровенные видео. Модель не стесняется показывать свое роскошное тело в соблазнительных нарядах.
На последнем «горячем» видео «русская Кардашьян» запечатлена в купальнике с леопардовым принтом. Пляжный костюм едва придерживает пышный бюст звезды и открывает взору ее шикарные ягодицы. Публикация сразу же собрала множество лестных комментариев от поклонников, восхищающихся сексуальностью Квитко и ее соблазнительной фигурой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54