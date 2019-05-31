АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изменения в иммунных генах могут указывать на риск детской астмы из-за отцовского курения
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала фигуру в купальнике на «горячем» видео

Анастасия Квитко, получившая благодаря своей неординарной фигуре прозвище «русская Кардашьян», похвасталась роскошными формами на очередном «горячем» видео в Instagram-микроблоге. Модель позирует в откровенном купальнике, где лиф едва придерживает ее пышную грудь.
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала фигуру в купальнике на «горячем» видео

Квитко много времени проводит в США, участвуя в различных фотосессиях. Результаты своей работы знаменитость демонстрирует в личном профиле, где регулярно появляются пикантные снимки и откровенные видео. Модель не стесняется показывать свое роскошное тело в соблазнительных нарядах.

На последнем «горячем» видео «русская Кардашьян» запечатлена в купальнике с леопардовым принтом. Пляжный костюм едва придерживает пышный бюст звезды и открывает взору ее шикарные ягодицы. Публикация сразу же собрала множество лестных комментариев от поклонников, восхищающихся сексуальностью Квитко и ее соблазнительной фигурой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала
Эксперты назвали заболевания,
Катерина Шпица сфотографировалась в
На орбиту вывели мощнейший российский
Джоан Роулинг анонсировала четыре новые
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон снова
Компания Infiniti заявила о прекращении
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
Наташа Королёва в розовом парике
Над горой Браун в Северной Каролине
Антон Шоки оскорбил Анастасию Балинскую
Участница «Дома-2» Майя Донцова решила
Роструд призвал работодателей сокращать
Гоша Куценко рассказал об обещании себе
Компания HP представила принтер,
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался,
"Без денег мужей ничего из себя не
Samsung Galaxy Note 10 сохранит
Британский историк предвидит раскол
"Кто вы такие, чтобы рассуждать?!":
Названы основные причины появления в
Телеведущая Малаика Арора попала под
Шпагат Анастасии Волочковой признал
Медики рассказали, как защититься от
Ксения Бородина уверена, что Ольга
Папарацци сфотографировали Кита
Минздрав поддержал запрет курения
Ольга Бузова призналась Тимуру
Кристина Агилера снялась в откровенной
Россия предложила Японии полностью
Просмотреть все новости