«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала фигуру в купальнике на «горячем» видео

Квитко много времени проводит в США, участвуя в различных фотосессиях. Результаты своей работы знаменитость демонстрирует в личном профиле, где регулярно появляются пикантные снимки и откровенные видео. Модель не стесняется показывать свое роскошное тело в соблазнительных нарядах.На последнем «горячем» видео «русская Кардашьян» запечатлена в купальнике с леопардовым принтом. Пляжный костюм едва придерживает пышный бюст звезды и открывает взору ее шикарные ягодицы. Публикация сразу же собрала множество лестных комментариев от поклонников, восхищающихся сексуальностью Квитко и ее соблазнительной фигурой.