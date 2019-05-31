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"Кто вы такие, чтобы рассуждать?!": Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу "Осторожно, Собчак!"

Наталья Рудова оказалась в числе знаменитостей, которых возмутило недавнее шоу "Осторожно, Собчак!", где девушки обсуждали тему одежды от известных брендов и то, что ее носят "простые" представительницы прекрасного пола. Актриса встала на защиту Ольги Бузовой, а также отметила, что за столом присутствовала эскортница.
"Кто вы такие, чтобы рассуждать?!": Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу "Осторожно, Собчак!"

Недавно в программе "Осторожно, Собчак!" телеведущая вместе с гостями подняла тему брендовой одежды. Им не понравилось, что дорогие вещи носят простые девушки без имени, не обошли обсуждения стороной и поющую телеведущую и звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.

Ксения Собчак попросила коллегу перестать носить вещи от известного бренда Balenciaga, якобы передав просьбу выпускающего эту одежду дизайнера. Обсуждение нарядов велось на странице Ольги Бузовой в Instagram, где она отметила, что является "простой девочкой из народа" и перестанет носить вещи бренда, когда ей вернут 360 тысяч рублей, потраченных на покупки.
"Как же надоели «особенные люди», господа, а лучше — ЧЕРНЬ. Так будет правдивее, ибо интеллигенцию, почти всю, между прочим, как и дворянство, тех, кто не сбежал, расстреляли в 1917 году!!! Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!!!! И да, ничего, что с вами за столом эскортница сидит?? Это вас не смущает? Странно, почему?", - написала в комментариях Наталья Рудова.

Поклонники оценили комментарий российской актрисы лайками, а также поддержали ее точку зрения.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:34

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