АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изменения в иммунных генах могут указывать на риск детской астмы из-за отцовского курения
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что за год строит четыре дома

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев сообщил поклонникам, что провел очень продуктивный год. По словам 38-летнего мужчины, за год он строит четыре особняка.

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что за год строит четыре дома

В последнее время фолловеры заметили, что Чуев перестал так часто общаться с поклонниками в Instagram, как это было раньше. Некоторые подписчики звезды «Дома-2» заволновались, куда же пропал их кумир, на что тут же получили ответ.

На днях экс-участник «Дома-2» разместил в личном профиле новый видеоролик, на котором продемонстрировал, чем он все время занимается и почему так редко выходит на связь с фанатами. По словам Чуева, за год он строит четыре дома.

«Получаю много вопросов, где я пропал? Я человек творческий в меру, больше строю, нежели обсуждаю. Кто-то показывает, как он ремонт в однушке год делает, а я за год 4 дома строю, плюс пару тройку ремонтов помогаю друзьям делать», - заявил Андрей.

В ролике, к которому Чуев прикрепил свежий пост, он показал один из своих домов, в который, по его словам, уже через месяц он сможет заехать.

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что за год строит четыре дома

Стоит отметить, что впервые бывший возлюбленный Марины Африкантовой заговорил о том, что хочет строить дома, когда еще являлся действующим участником телестройки «Дом-2». Тогда же Андрей пообещал на всю страну, что подарит несколько своих первых домов некоторым топовым участникам реалити-шоу, в том числе и матери Александра Гобозова – Ольге Васильевне.

К слову, лишь часть своих обещаний Чуев сдержал. Известно, что только после презентации особняка семейству Гобозовых у Андрея появились клиенты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роструд призвал работодателей сокращать
Гоша Куценко рассказал об обещании себе
Компания HP представила принтер,
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался,
"Без денег мужей ничего из себя не
Samsung Galaxy Note 10 сохранит
Британский историк предвидит раскол
"Кто вы такие, чтобы рассуждать?!":
Названы основные причины появления в
Телеведущая Малаика Арора попала под
Шпагат Анастасии Волочковой признал
Медики рассказали, как защититься от
Ксения Бородина уверена, что Ольга
Папарацци сфотографировали Кита
Минздрав поддержал запрет курения
Ольга Бузова призналась Тимуру
Кристина Агилера снялась в откровенной
Россия предложила Японии полностью
Галина Юдашкина не считает детей
Aston Martin выпустит юбилейную
Светлана Лобода поразила подписчиков
Израильские физики доказали "главное
Дима Билан поделился с
В центре Иерусалима палестинец ранил
Микелла Абрамова спела дуэтом с
Изменения в иммунных генах могут
Страницу звезды "Дома-2" Маргариты
«Мне повезло с любовью»: Филипп
Анна Хилькевич пока не готова стать
«Яндекс» представил Владимиру Путину
Просмотреть все новости