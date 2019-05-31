Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что за год строит четыре дома
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев сообщил поклонникам, что провел очень продуктивный год. По словам 38-летнего мужчины, за год он строит четыре особняка.
В последнее время фолловеры заметили, что Чуев перестал так часто общаться с поклонниками в Instagram, как это было раньше. Некоторые подписчики звезды «Дома-2» заволновались, куда же пропал их кумир, на что тут же получили ответ.
На днях экс-участник «Дома-2» разместил в личном профиле новый видеоролик, на котором продемонстрировал, чем он все время занимается и почему так редко выходит на связь с фанатами. По словам Чуева, за год он строит четыре дома.
В ролике, к которому Чуев прикрепил свежий пост, он показал один из своих домов, в который, по его словам, уже через месяц он сможет заехать.
Стоит отметить, что впервые бывший возлюбленный Марины Африкантовой заговорил о том, что хочет строить дома, когда еще являлся действующим участником телестройки «Дом-2». Тогда же Андрей пообещал на всю страну, что подарит несколько своих первых домов некоторым топовым участникам реалити-шоу, в том числе и матери Александра Гобозова – Ольге Васильевне.
К слову, лишь часть своих обещаний Чуев сдержал. Известно, что только после презентации особняка семейству Гобозовых у Андрея появились клиенты.
В последнее время фолловеры заметили, что Чуев перестал так часто общаться с поклонниками в Instagram, как это было раньше. Некоторые подписчики звезды «Дома-2» заволновались, куда же пропал их кумир, на что тут же получили ответ.
На днях экс-участник «Дома-2» разместил в личном профиле новый видеоролик, на котором продемонстрировал, чем он все время занимается и почему так редко выходит на связь с фанатами. По словам Чуева, за год он строит четыре дома.
«Получаю много вопросов, где я пропал? Я человек творческий в меру, больше строю, нежели обсуждаю. Кто-то показывает, как он ремонт в однушке год делает, а я за год 4 дома строю, плюс пару тройку ремонтов помогаю друзьям делать», - заявил Андрей.
В ролике, к которому Чуев прикрепил свежий пост, он показал один из своих домов, в который, по его словам, уже через месяц он сможет заехать.
Стоит отметить, что впервые бывший возлюбленный Марины Африкантовой заговорил о том, что хочет строить дома, когда еще являлся действующим участником телестройки «Дом-2». Тогда же Андрей пообещал на всю страну, что подарит несколько своих первых домов некоторым топовым участникам реалити-шоу, в том числе и матери Александра Гобозова – Ольге Васильевне.
К слову, лишь часть своих обещаний Чуев сдержал. Известно, что только после презентации особняка семейству Гобозовых у Андрея появились клиенты.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56