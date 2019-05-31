Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что за год строит четыре дома

«Получаю много вопросов, где я пропал? Я человек творческий в меру, больше строю, нежели обсуждаю. Кто-то показывает, как он ремонт в однушке год делает, а я за год 4 дома строю, плюс пару тройку ремонтов помогаю друзьям делать», - заявил Андрей.



