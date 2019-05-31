Роструд призвал работодателей сокращать рабочий день из-за жары





Продолжительность трудового дня нужно сокращать на час, если показатель термометра достигает 28,5 градуса, если 29 градусов - на два часа, а при 30,5 градуса нужно закончить рабочий день на четыре часа, чем обычно. В случае, если сотрудники перемещаются, перенося тяжести или занимаясь другими физическими нагрузками, рабочий график таких людей нужно сокращать при 26,5 или 27,5 градуса.Согласно предписаниям Роструда, руководитель должен учитывать вероятность опасности теплового удара на рабочем месте и другие сложности, которые могут иметь место в результате климатических изменений. В жаркое время нужно обеспечивать сотрудникам соответствующий температурный режим с помощью кондиционеров и позволять им делать перерывы, предусматривать места, где работники могут отдохнуть.