Компания HP представила принтер, который можно заправить за 15 секунд





HP Neverstop Laser предназначен для небольших фирм, которые обычно печатают большое количество документов. Если раньше приходилось останавливать рабочий процесс, чтобы заменить или перезаправить картридж, то с новым принтером эта проблема будет решаться быстро и просто. Система предполагает заправку большого количества тонера прямо в принтер.Кроме того, компания HP заботится об окружающей среде, потому их принтер более чем на 25% изготовлен из переработанного пластика, комплект для его заправки – на 75%.Принтер продается с запасом тонера на 5 тысяч страниц. Производитель заявляет, что перезаправить устройство можно будет за 15 секунд. Пользователей приятно удивит, что новый девайс позволяет экономить на оригинальном тонере до 80%. Принтер можно подключить к смартфону, сканировать и печатать при помощи мобильного приложения.