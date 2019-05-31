Samsung Galaxy Note 10 сохранит физические кнопки





По словам инсайдера, Samsung Galaxy Note 10 выйдет без привычного аудиоразъёма 3,5 мм. По предварительной информации, новые смартфоны будут оснащены 6,75-дюймовым дисплеем. Также источник сделал акцент на том, что Galaxy Note 10 не станет революционным устройством в своей линейке. Данный девайс будет улучшенной версией Galaxy Note 9 и Galaxy S10+ от компании Samsung.У первого Galaxy Note 10 физическая кнопка отсутствовала. Но в ходе тестирования разработчики Samsung пришли к выводу, что подобное решение компании является слишком радикальным. В результате финальная версия смартфонов сохранила механические кнопки. Ранее компания подала заявку на регистрацию DeX Live, под которым может скрываться возможность нового смартфона транслировать изображения на внешний экран без проводов и док-станции.