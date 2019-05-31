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Samsung Galaxy Note 10 сохранит физические кнопки

Инсайдер опроверг информацию о том, что у Samsung Galaxy Note 10 будут отсутствовать физические кнопки. Также сообщается, что в первой версии смартфона клавишей действительно не было, но после тестирования компания решила их вернуть.

Samsung Galaxy Note 10 сохранит физические кнопки

По словам инсайдера, Samsung Galaxy Note 10 выйдет без привычного аудиоразъёма 3,5 мм. По предварительной информации, новые смартфоны будут оснащены 6,75-дюймовым дисплеем. Также источник сделал акцент на том, что Galaxy Note 10 не станет революционным устройством в своей линейке. Данный девайс будет улучшенной версией Galaxy Note 9 и Galaxy S10+ от компании Samsung.

У первого Galaxy Note 10 физическая кнопка отсутствовала. Но в ходе тестирования разработчики Samsung пришли к выводу, что подобное решение компании является слишком радикальным. В результате финальная версия смартфонов сохранила механические кнопки. Ранее компания подала заявку на регистрацию DeX Live, под которым может скрываться возможность нового смартфона транслировать изображения на внешний экран без проводов и док-станции.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:51

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