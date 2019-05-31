Шпагат Анастасии Волочковой признал рекордом эксперт по фитнесу Андрей Лобков

«2,25 м - это вам не просто так», - отметила балерина. Этот результат зафиксировал известный тренер и главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу Андрей Лобков. Волочкова призналась, она очень гордится своим достижением.Звезда не намерена останавливаться и продолжит «идти вперед». Об этом расскажет ее спектакль под названием «Балерина и клоун», где много аналогий. Волочкова пообещала недоброжелателям «будоражить их и не давать покоя» своими новыми успехами.