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Шпагат Анастасии Волочковой признал рекордом эксперт по фитнесу Андрей Лобков

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, продемонстрировав шикарную растяжку. Знаменитость похвасталась, что ее шпагат зафиксирован и внесен в Книгу Рекордов России экспертом по фитнесу Андреем Лобковым.
Шпагат Анастасии Волочковой признал рекордом эксперт по фитнесу Андрей Лобков

«2,25 м - это вам не просто так», - отметила балерина. Этот результат зафиксировал известный тренер и главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу Андрей Лобков. Волочкова призналась, она очень гордится своим достижением.

Звезда не намерена останавливаться и продолжит «идти вперед». Об этом расскажет ее спектакль под названием «Балерина и клоун», где много аналогий. Волочкова пообещала недоброжелателям «будоражить их и не давать покоя» своими новыми успехами.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:17

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