Названы основные причины появления в молодости болезней сердца





В основном сердечно-сосудистые заболевания считаются проблемами людей в зрелом возрасте. На данный момент с такой проблемой стали сталкиваться и люди в возрасте до 30 лет. Специалисты провели исследование и выяснили, что причина недуга кроется в сидячем образе жизни. Также стало ясно, что молодые люди, уделяющие время спорту и пешим прогулкам, реже сталкиваются с болезнями сердца. Негативное влияние на здоровье людей до 30 лет оказывает курение, употребление спиртных и газированных напитков.Пагубные привычки нарушают кровоток и приводят к закупорке артерий. Также неправильное питание провоцирует рост уровня холестерина и способствует развитию болезней сердца. Сидячий образ жизни и переедание приводят к ожирению, вызывающему гипертонию, которая считается основной причиной инсультов.