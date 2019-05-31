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Названы основные причины появления в молодости болезней сердца

Медицинские работники назвали основные причины появления в молодости болезней сердца. Также специалисты отметили, что в последние годы число пациентов до 30 лет стало увеличиваться.

Названы основные причины появления в молодости болезней сердца

В основном сердечно-сосудистые заболевания считаются проблемами людей в зрелом возрасте. На данный момент с такой проблемой стали сталкиваться и люди в возрасте до 30 лет. Специалисты провели исследование и выяснили, что причина недуга кроется в сидячем образе жизни. Также стало ясно, что молодые люди, уделяющие время спорту и пешим прогулкам, реже сталкиваются с болезнями сердца. Негативное влияние на здоровье людей до 30 лет оказывает курение, употребление спиртных и газированных напитков.

Пагубные привычки нарушают кровоток и приводят к закупорке артерий. Также неправильное питание провоцирует рост уровня холестерина и способствует развитию болезней сердца. Сидячий образ жизни и переедание приводят к ожирению, вызывающему гипертонию, которая считается основной причиной инсультов.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:33

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