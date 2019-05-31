Папарацци сфотографировали Кита Хэрингтона в реабилитационном центре
Исполнитель одной из главных ролей сериала «Игра престолов» Кит Хэрингтон проходит реабилитацию в специализированном центре, куда он отправился, чтобы решить проблемы с алкоголизмом, возникшим на фоне стресса. В Сети появились первые фото из реабилитационного центра.
После съемок финального сезона популярного телесериала, Кит Хэрингтон не смог справиться с уровнем стресса самостоятельно, потому обратился за помощью в один из реабилитационных центров. Также он планирует решить проблему с алкогольной зависимостью в ходе своего лечения.
Папарацци сделали несколько снимков актера в реабилитационном центре. Кит Хэрингтон одет в простую одежду и держит в руках бутылку воды. Фотографии были опубликованы в издании Daily Mail.
Помогает ли актеру лечение - пока не сообщается. Поклонники надеются, что оно принесет ожидаемый результат. Они искренне переживают за состояние здоровья своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.
После съемок финального сезона популярного телесериала, Кит Хэрингтон не смог справиться с уровнем стресса самостоятельно, потому обратился за помощью в один из реабилитационных центров. Также он планирует решить проблему с алкогольной зависимостью в ходе своего лечения.
Папарацци сделали несколько снимков актера в реабилитационном центре. Кит Хэрингтон одет в простую одежду и держит в руках бутылку воды. Фотографии были опубликованы в издании Daily Mail.
Помогает ли актеру лечение - пока не сообщается. Поклонники надеются, что оно принесет ожидаемый результат. Они искренне переживают за состояние здоровья своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:59