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Папарацци сфотографировали Кита Хэрингтона в реабилитационном центре

Исполнитель одной из главных ролей сериала «Игра престолов» Кит Хэрингтон проходит реабилитацию в специализированном центре, куда он отправился, чтобы решить проблемы с алкоголизмом, возникшим на фоне стресса. В Сети появились первые фото из реабилитационного центра.
Папарацци сфотографировали Кита Хэрингтона в реабилитационном центре

После съемок финального сезона популярного телесериала, Кит Хэрингтон не смог справиться с уровнем стресса самостоятельно, потому обратился за помощью в один из реабилитационных центров. Также он планирует решить проблему с алкогольной зависимостью в ходе своего лечения.

Папарацци сделали несколько снимков актера в реабилитационном центре. Кит Хэрингтон одет в простую одежду и держит в руках бутылку воды. Фотографии были опубликованы в издании Daily Mail.

Помогает ли актеру лечение - пока не сообщается. Поклонники надеются, что оно принесет ожидаемый результат. Они искренне переживают за состояние здоровья своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:59

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