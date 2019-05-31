Британский историк предвидит раскол королевской семьи из-за Меган Маркл
Британский историк Анна Уайтлок сообщила о том, что она предвидит раскол королевской семьи из-за Меган Маркл. Писательница порекомендовала супруге принца Гарри почаще проявлять дипломатичность, вместо того чтобы действовать чересчур прямолинейно.
По мнению историка, Меган Маркл полна амбиций и не желает их скрывать. Экс-актриса противопоставляет себя членам королевской семьи, что чревато расколом последней. «Не думаю, что герцогине Сассекса хотелось бы окончательно потерять расположение сторонников короны, но если она не переменит тактику своего поведения, итог её ожидает один – обструкция», – выразила мнение Анна Уайтлок.
Также писательница порекомендовала Маган Маркл найти союзников, иначе её амбициозность сделает её жизнь во дворце невыносимой.
По мнению историка, Меган Маркл полна амбиций и не желает их скрывать. Экс-актриса противопоставляет себя членам королевской семьи, что чревато расколом последней. «Не думаю, что герцогине Сассекса хотелось бы окончательно потерять расположение сторонников короны, но если она не переменит тактику своего поведения, итог её ожидает один – обструкция», – выразила мнение Анна Уайтлок.
Также писательница порекомендовала Маган Маркл найти союзников, иначе её амбициозность сделает её жизнь во дворце невыносимой.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:42