Британский историк предвидит раскол королевской семьи из-за Меган Маркл

По мнению историка, Меган Маркл полна амбиций и не желает их скрывать. Экс-актриса противопоставляет себя членам королевской семьи, что чревато расколом последней.выразила мнение Анна Уайтлок.Также писательница порекомендовала Маган Маркл найти союзников, иначе её амбициозность сделает её жизнь во дворце невыносимой.