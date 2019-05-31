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Телеведущая Малаика Арора попала под шквал критики из-за небритых подмышек

Актриса Малаика Арора после появления в ее Instagram-аккаунте очередного фото попала под шквал критики. Индийскую телеведущую затравили неприятными комментариями из-за небритых подмышек.
Телеведущая Малаика Арора попала под шквал критики из-за небритых подмышек

Некоторые подписчики, рассматривая снимок, где Арора позирует в кружевном боди, подняв руки вверх, осудили ее за «небрежное отношение к собственному телу». Небритые подмышки, по их мнению, выглядят отвратительно.

Однако многие поклонники заступились за телеведущую и назвали демонстрацию естественности проявлением уверенности в себе. Одна из подписчиц считает негативные комментарии лицемерием, ведь «если мужчина не бреет подмышки, это воспринимается нормально, а если женщина так делает - это уже катастрофа».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:24

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