Телеведущая Малаика Арора попала под шквал критики из-за небритых подмышек
Актриса Малаика Арора после появления в ее Instagram-аккаунте очередного фото попала под шквал критики. Индийскую телеведущую затравили неприятными комментариями из-за небритых подмышек.
Некоторые подписчики, рассматривая снимок, где Арора позирует в кружевном боди, подняв руки вверх, осудили ее за «небрежное отношение к собственному телу». Небритые подмышки, по их мнению, выглядят отвратительно.
Однако многие поклонники заступились за телеведущую и назвали демонстрацию естественности проявлением уверенности в себе. Одна из подписчиц считает негативные комментарии лицемерием, ведь «если мужчина не бреет подмышки, это воспринимается нормально, а если женщина так делает - это уже катастрофа».
Некоторые подписчики, рассматривая снимок, где Арора позирует в кружевном боди, подняв руки вверх, осудили ее за «небрежное отношение к собственному телу». Небритые подмышки, по их мнению, выглядят отвратительно.
Однако многие поклонники заступились за телеведущую и назвали демонстрацию естественности проявлением уверенности в себе. Одна из подписчиц считает негативные комментарии лицемерием, ведь «если мужчина не бреет подмышки, это воспринимается нормально, а если женщина так делает - это уже катастрофа».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:24