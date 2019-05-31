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Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии

В социальной сети Instagram Кристина Агилера опубликовала снимки из откровенной фотосессии. Преданные поклонники высоко оценили фотографии исполнительницы.

Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии

Кристина Агилера часто делится с фанатами в социальных сетях фото и видео. Недавно она решила показать подписчикам в Instagram новые снимки из очередной фотосессии. На кадрах исполнительница запечатлена практически обнаженная. Знаменитость примерила на себя несколько образов и, не стесняясь, продемонстрировала свою фигуру и грудь. Также певица сообщила, что съемка была сделана для журнала Galore.

Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии

Подписчики Кристины Агилеры по-разному отнеслись к опубликованным кадрам. Некоторые отметили, что исполнительница прекрасно выглядит и поинтересовались ее секретом красоты. Другие отметили, что снимки слишком откровенные для публикации в Сети. Были и те, кто напомнил знаменитости, что она является матерью и такое поведение считается непристойным. Всего за несколько часов снимки набрали более 317 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:37

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