Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии





Кристина Агилера часто делится с фанатами в социальных сетях фото и видео. Недавно она решила показать подписчикам в Instagram новые снимки из очередной фотосессии. На кадрах исполнительница запечатлена практически обнаженная. Знаменитость примерила на себя несколько образов и, не стесняясь, продемонстрировала свою фигуру и грудь. Также певица сообщила, что съемка была сделана для журнала Galore.Подписчики Кристины Агилеры по-разному отнеслись к опубликованным кадрам. Некоторые отметили, что исполнительница прекрасно выглядит и поинтересовались ее секретом красоты. Другие отметили, что снимки слишком откровенные для публикации в Сети. Были и те, кто напомнил знаменитости, что она является матерью и такое поведение считается непристойным. Всего за несколько часов снимки набрали более 317 000 лайков.