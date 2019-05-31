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Галина Юдашкина не считает детей помехой для приведения себя в форму

Галина Юдашкина уверена: для женщин, действительно желающих привести себя в форму, дети не могут стать помехой на пути к достижению цели. Дизайнер, сама являясь матерью двух малышей, выделяет время для тренировок, пока они спят.
Галина Юдашкина не считает детей помехой для приведения себя в форму

Юдашкина около года назад родила своему сыну Анатолию брата Аркадия. Молодая мать не стала оттягивать с тренировками и вскоре после появления на свет малыша занялась восстановлением формы. Дизайнер своим примером «заразила» 60-летнюю родительницу, которая тоже начала посещать спортзал.

Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте селфи-снимок, сделанный во время тренировки. В подписи к фото Юдашкина отметила: не важно, сколько у женщины детей, главной – мотивация. Существует много онлайн-программ, помогающих корректировать фигуру, не выходя из дома. Дизайнер для себя приобрела спортивный коврик, мяч и резинку, чтобы тренироваться, когда ребенок спит.
Галина Юдашкина не считает детей помехой для приведения себя в форму

Поклонники согласились со словами звезды, что дети не могут стать помехой для занятия спортом, если у женщины есть цель преобразиться. Некоторые просто ленятся и ищут тысячи отговорок и оправданий. Фолловеры обратили внимание на фигуру Юдашкиной, выгодно подчеркнутой облегающими лосинами и топом, и одарили ее множеством комплиментов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:19

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