Медики рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет





Рак груди является одной из самых распространенных причин смерти у женщин в возрасте 35 - 54 лет. Сейчас врачи решили озвучить способы, которые помогут снизить риск возникновения данного заболевания. Причиной развития онкологии может стать плохая экология, употребление вредной пищи, спиртных напитков и прием гормональных контрацептивов. Укрепить иммунитет поможет диета, в которую входят овощи, фрукты, различные крупы, нежирное мясо, зелень, рыба, бобовые и льняные масла. Отказ от спиртных напитков и употребление необходимого для организма количества воды уменьшат риски онкологии.Медики рекомендуют чаще выезжать на природу и практиковать активный отдых, а также устраивать прогулки по вечерам. Специалисты советуют женщинам после 35 лет не принимать гормональные препараты, а использовать альтернативные методы контрацепции. Эксперты напоминают, что при первых признаках онкологии следует немедленно обратиться к врачу.