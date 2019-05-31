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Медики рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет

Британские медицинские работники рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет. Специалисты отметили, что самыми действующими способами являются отдых на природе, здоровое питание и отказ от использования противозачаточных средств.

Медики рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет

Рак груди является одной из самых распространенных причин смерти у женщин в возрасте 35 - 54 лет. Сейчас врачи решили озвучить способы, которые помогут снизить риск возникновения данного заболевания. Причиной развития онкологии может стать плохая экология, употребление вредной пищи, спиртных напитков и прием гормональных контрацептивов. Укрепить иммунитет поможет диета, в которую входят овощи, фрукты, различные крупы, нежирное мясо, зелень, рыба, бобовые и льняные масла. Отказ от спиртных напитков и употребление необходимого для организма количества воды уменьшат риски онкологии.

Медики рекомендуют чаще выезжать на природу и практиковать активный отдых, а также устраивать прогулки по вечерам. Специалисты советуют женщинам после 35 лет не принимать гормональные препараты, а использовать альтернативные методы контрацепции. Эксперты напоминают, что при первых признаках онкологии следует немедленно обратиться к врачу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:15

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