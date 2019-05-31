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Светлана Лобода поразила подписчиков фотографией в купальнике

Светлана Лобода покорила подписчиков новым фото в купальнике. Популярная певица поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода поразила подписчиков фотографией в купальнике

Светлана Лобода всегда тщательно следит за своим внешним видом. Недавно она поделилась со своими фолловерами видео, где демонстрирует свои занятия спортом. В кадре она показывает, как приседает, и поклонники оценили подтянутое тело артистки. Последнее фото певицы собрало немало позитивных отзывов. Фанаты отмечали, что звезда в прекрасной форме, и ей очень идет новый купальник. Светлана Лобода рассказала под публикацией, что она готовится к премии МузТв и хочет быть красивой.

Фото собрало множество комментариев: «Света, прекращайте! Тяжело после такого смотреть на своё тело», «Вы настолько идеальная, что я вообще не знаю, что вы там ещё можете с собой сделать», «Ну куда же ещё красивей? И так вы у нас красотка! Самая красивая, сексуальная певица! Лучшая». Подписчики также интересуются, что за сюрпризы готовит их любимица на выступление на премии МузТв.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:02

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