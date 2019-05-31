Светлана Лобода поразила подписчиков фотографией в купальнике
Светлана Лобода покорила подписчиков новым фото в купальнике. Популярная певица поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода всегда тщательно следит за своим внешним видом. Недавно она поделилась со своими фолловерами видео, где демонстрирует свои занятия спортом. В кадре она показывает, как приседает, и поклонники оценили подтянутое тело артистки. Последнее фото певицы собрало немало позитивных отзывов. Фанаты отмечали, что звезда в прекрасной форме, и ей очень идет новый купальник. Светлана Лобода рассказала под публикацией, что она готовится к премии МузТв и хочет быть красивой.
Фото собрало множество комментариев: «Света, прекращайте! Тяжело после такого смотреть на своё тело», «Вы настолько идеальная, что я вообще не знаю, что вы там ещё можете с собой сделать», «Ну куда же ещё красивей? И так вы у нас красотка! Самая красивая, сексуальная певица! Лучшая». Подписчики также интересуются, что за сюрпризы готовит их любимица на выступление на премии МузТв.
Светлана Лобода всегда тщательно следит за своим внешним видом. Недавно она поделилась со своими фолловерами видео, где демонстрирует свои занятия спортом. В кадре она показывает, как приседает, и поклонники оценили подтянутое тело артистки. Последнее фото певицы собрало немало позитивных отзывов. Фанаты отмечали, что звезда в прекрасной форме, и ей очень идет новый купальник. Светлана Лобода рассказала под публикацией, что она готовится к премии МузТв и хочет быть красивой.
Фото собрало множество комментариев: «Света, прекращайте! Тяжело после такого смотреть на своё тело», «Вы настолько идеальная, что я вообще не знаю, что вы там ещё можете с собой сделать», «Ну куда же ещё красивей? И так вы у нас красотка! Самая красивая, сексуальная певица! Лучшая». Подписчики также интересуются, что за сюрпризы готовит их любимица на выступление на премии МузТв.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:02