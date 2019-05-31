Минздрав поддержал запрет курения кальянов в российских кафе и ресторанах после исследований
Минздрав РФ выступил с поддержкой запрета на курение кальяна и использование соответствующих устройств в отечественных ресторанах и кафе. К такому решению в ведомстве пришли после проведенных исследований, подтверждающих вред потребления табачных изделий для человеческого здоровья.
Научные специалисты обнаружили: курение кальяна очень опасно для человека. Это занятие увеличивает частоту сердцебиения, повышает риск гипертонии, способствует снижению легочной функции. В ведомстве заявили и о том, что использование кальянов может быть источником туберкулеза и других инфекций.
Бестабачные кальяны также не считают безопасными в Минздраве. Устройство для потребления кальяна - благоприятная среда для размножения различных бактерий. В целом же, популярное курение кальяна способно наносить вред не только посетителям, но и сотрудникам общественных заведений.
Научные специалисты обнаружили: курение кальяна очень опасно для человека. Это занятие увеличивает частоту сердцебиения, повышает риск гипертонии, способствует снижению легочной функции. В ведомстве заявили и о том, что использование кальянов может быть источником туберкулеза и других инфекций.
Бестабачные кальяны также не считают безопасными в Минздраве. Устройство для потребления кальяна - благоприятная среда для размножения различных бактерий. В целом же, популярное курение кальяна способно наносить вред не только посетителям, но и сотрудникам общественных заведений.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:50