В центре Иерусалима палестинец ранил ножом двух человек





Одного мужчину молодой человек ударил ножом у Дамасских ворот, а на второго напал на территории Старого города. 50-летний пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. В историческом центре Иерусалима, где произошел инцидент, вскоре ожидается приток сотни тысяч мусульман для проведения последней массовой молитвы священного месяца Рамадан.Как сообщили в представительстве израильских правоохранительных структур, нападавшим оказался 19-летний палестинец. Власти трактовали происшествие как теракт, заявив, что полицейские открыли огонь по подозреваемому и «нейтрализовали» его. Убит он или ранен - не уточняется.