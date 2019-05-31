В центре Иерусалима палестинец ранил ножом двух человек
В историческом центре Иерусалима израильские правоохранители «нейтрализовали» палестинца, ранившего ножом двух человек. Власти страны назвали происшествие террористическим актом.
Одного мужчину молодой человек ударил ножом у Дамасских ворот, а на второго напал на территории Старого города. 50-летний пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. В историческом центре Иерусалима, где произошел инцидент, вскоре ожидается приток сотни тысяч мусульман для проведения последней массовой молитвы священного месяца Рамадан.
Как сообщили в представительстве израильских правоохранительных структур, нападавшим оказался 19-летний палестинец. Власти трактовали происшествие как теракт, заявив, что полицейские открыли огонь по подозреваемому и «нейтрализовали» его. Убит он или ранен - не уточняется.
Одного мужчину молодой человек ударил ножом у Дамасских ворот, а на второго напал на территории Старого города. 50-летний пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. В историческом центре Иерусалима, где произошел инцидент, вскоре ожидается приток сотни тысяч мусульман для проведения последней массовой молитвы священного месяца Рамадан.
Как сообщили в представительстве израильских правоохранительных структур, нападавшим оказался 19-летний палестинец. Власти трактовали происшествие как теракт, заявив, что полицейские открыли огонь по подозреваемому и «нейтрализовали» его. Убит он или ранен - не уточняется.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:35