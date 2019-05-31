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Aston Martin выпустит юбилейную коллекционную пару автомобилей Zagato

Aston Martin выпустит юбилейный набор машин из DBS GT Zagato и DB4 Zagato Continuation. Стоимость этой коллекционной пары составила 762 миллиона рублей.
Aston Martin выпустит юбилейную коллекционную пару автомобилей Zagato

Aston Martin выпустит издание винтажных авто для коллекционеров. Это будет набор из DBS GT Zagato и DB4 Zagato Continuation. Таким образом предполагается отметить 100-летний юбилей Zagato. Всего планируется к выпуску 19 пар авто.

DB4 Zagato Continuation предельно точно копирует оригинал, выпущенный в 60-х годах. Кузов будет изготовлен из алюминия, который будет доведен вручную. Спорткар будет иметь 385-сильный двигатель, а также четырехступенчатую коробку передач.

DBS GT Zagato будет больше приближен к современному виду. Например, крыша и радиаторная решетка будут выглядеть по-новому. Лобовое стекло примет более скругленный вид. Фары тоже изменят свой рисунок.

Коллекционеры получат DB4 Zagato Continuation к концу текущего года, а DBS GT Zagato придется подождать до 2020.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:11

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