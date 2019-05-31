Aston Martin выпустит юбилейную коллекционную пару автомобилей Zagato





Aston Martin выпустит издание винтажных авто для коллекционеров. Это будет набор из DBS GT Zagato и DB4 Zagato Continuation. Таким образом предполагается отметить 100-летний юбилей Zagato. Всего планируется к выпуску 19 пар авто.DB4 Zagato Continuation предельно точно копирует оригинал, выпущенный в 60-х годах. Кузов будет изготовлен из алюминия, который будет доведен вручную. Спорткар будет иметь 385-сильный двигатель, а также четырехступенчатую коробку передач.DBS GT Zagato будет больше приближен к современному виду. Например, крыша и радиаторная решетка будут выглядеть по-новому. Лобовое стекло примет более скругленный вид. Фары тоже изменят свой рисунок.Коллекционеры получат DB4 Zagato Continuation к концу текущего года, а DBS GT Zagato придется подождать до 2020.