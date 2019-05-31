Дима Билан поделился с Instagram-подписчиками «персональным» кошмаром
Сегодня утром Дима Билан обнародовал в Instagram видео, на кадрах которого он делится с подписчиками «персональным» кошмаром. Подобное сновидение часто снится артисту, в нём он забывает текст во время концерта.
Дима Билан попросил совета у поклонников, каким образом ему справляться с ночными кошмарами. Также он предложил Instagram-подписчикам поделиться с ним их «персональными» тяжёлыми снами с гнетущими видениями. Кто-то из фолловеров отметил, что ему спустя годы порой снится, будто он не сдал экзамен в вузе, другой написал о сновидении об убийстве и попытках спрятать труп, третий – об опоздании на важное мероприятие и так далее. Одна из поклонниц Димы Билана сообщила исполнителю, что часто видит его во сне, и это отнюдь не кошмар, а очень приятные переживания.
Также поклонники поделились с певцом способами преодолеть ночные кошмары. «Всё это – из-за банального переутомления и от переизбытка информации, которую мозг за день не до конца обрабатывает, – написала одна из Instagram-подписчиц Димы Билана. Помочь может приём лёгкого седативного средства».
Дима Билан попросил совета у поклонников, каким образом ему справляться с ночными кошмарами. Также он предложил Instagram-подписчикам поделиться с ним их «персональными» тяжёлыми снами с гнетущими видениями. Кто-то из фолловеров отметил, что ему спустя годы порой снится, будто он не сдал экзамен в вузе, другой написал о сновидении об убийстве и попытках спрятать труп, третий – об опоздании на важное мероприятие и так далее. Одна из поклонниц Димы Билана сообщила исполнителю, что часто видит его во сне, и это отнюдь не кошмар, а очень приятные переживания.
Также поклонники поделились с певцом способами преодолеть ночные кошмары. «Всё это – из-за банального переутомления и от переизбытка информации, которую мозг за день не до конца обрабатывает, – написала одна из Instagram-подписчиц Димы Билана. Помочь может приём лёгкого седативного средства».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:44