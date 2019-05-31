Дима Билан поделился с Instagram-подписчиками «персональным» кошмаром

Дима Билан попросил совета у поклонников, каким образом ему справляться с ночными кошмарами. Также он предложил Instagram-подписчикам поделиться с ним их «персональными» тяжёлыми снами с гнетущими видениями. Кто-то из фолловеров отметил, что ему спустя годы порой снится, будто он не сдал экзамен в вузе, другой написал о сновидении об убийстве и попытках спрятать труп, третий – об опоздании на важное мероприятие и так далее. Одна из поклонниц Димы Билана сообщила исполнителю, что часто видит его во сне, и это отнюдь не кошмар, а очень приятные переживания.Также поклонники поделились с певцом способами преодолеть ночные кошмары.– написала одна из Instagram-подписчиц Димы Билана.