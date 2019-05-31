Изменения в иммунных генах могут указывать на риск детской астмы из-за отцовского курения





Ученые наблюдали за 1629 детьми от рождения до 18 месяцев, а затем до шести лет регулярно проводили медицинское обследование и анализ ДНК. Как показало исследование, у малышей, подвергавшихся в пренатальный период воздействию сигаретного дыма из-за отцовского курения табака (PTS) риск астмы значительно возрастал.Для специалистов неожиданными стали результаты анализа ДНК. Эксперты заметили: чем выше была доза облучения PTS, тем больше увеличивался уровень метилирования генов LMO2, IL10 и GSTM1, играющих ключевую роль в иммунной функции. Авторы исследования, представленного в журнале Frontiers in Genetics, считают, что такая модификация молекул ДНК может предсказывать вероятность возникновения астмы.