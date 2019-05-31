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Израильские физики доказали "главное предсказание Хокинга" с помощью аналога черной дыры

В Израильском техническом университете ученые смогли подтвердить "главное предсказание Стивена Хокинга" о тепловой природе излучения черных дыр. Это удалось сделать с помощью созданного аналога космического объекта, сообщается в статье издания Nature.

Израильские физики доказали "главное предсказание Хокинга" с помощью аналога черной дыры

Черная дыра неизбежна и не может быть источником электромагнитного излучения. В 1974 году английский физик-теоретик Хокинг выдвинул теорию: черная дыра способна излучать что-то, если добавить квантовую механику к общей теории относительности. Объекты испускают тепловое излучение, которое было названо в честь Стивена Хокинга.

Специалистами во главе с Джеффом Штейнхауэром был смоделирован "акустический аналог" изучаемого объекта, представляющий из себя бозе-конденсат, состоящий из холодных атомов рубидия, разделенный на две части. В одной из них атомы передвигались со сверхзвуковой скоростью, в другой с дозвуковой. Горизонтом событий выступила граница зон, а в качестве аналогов фотонов фононы (кванты звука). Эксперты создали "глухую" черную дыру, где оказавшиеся в "сверхзвуковой" зоне волны не могли ее покинуть.

Как выяснилось, пары, появляющиеся у границы областей, разрывались и формировали картину корреляций. Измерение позволило понять, что излучение аналога очень похоже на тепловое излучение английского ученого.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:53

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