Страницу звезды "Дома-2" Маргариты Ларченко заблокировали в Instagram





И чем чреваты откровения о скандальном реалити-шоу "Дом-2", теперь узнала экс-девушка Ильи Яббарова Рита Ларченко.Аккаунт Марго накануне был заблокирован.Надежды Ларченко на развитие своего бизнеса рухнули вне зависимости от того, какой сферы был бы этот бизнес.Сами участники и зрители телестройки уже эту блокировку связали с установкой на возвращение на проект Яббарова вместе с Алёной Савкиной и маленьким Богданом. Многие полагают, что именно так, а точнее, посредством жалобы, Рите отомстили за разглашение настоящего отношения Ильи ко всему семейству "Рапунцелей" и своему сыну.Теперь Ларченко лишилась поступления денег от рекламы в соцсетях, это значит, что её пребывание в стенах проекта ничего, кроме сожительницы одиозного персонажа Ильи Яббарова и славы "разлучницы", ей пока не принесло.