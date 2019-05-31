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Страницу звезды "Дома-2" Маргариты Ларченко заблокировали в Instagram

Социальная сеть Instagram довольно жестко обращается с нарушителями правил.

И чем чреваты откровения о скандальном реалити-шоу "Дом-2", теперь узнала экс-девушка Ильи Яббарова Рита Ларченко.
Страницу звезды "Дома-2" Маргариты Ларченко заблокировали в Instagram

Аккаунт Марго накануне был заблокирован.

Надежды Ларченко на развитие своего бизнеса рухнули вне зависимости от того, какой сферы был бы этот бизнес.
Страницу звезды "Дома-2" Маргариты Ларченко заблокировали в Instagram

Сами участники и зрители телестройки уже эту блокировку связали с установкой на возвращение на проект Яббарова вместе с Алёной Савкиной и маленьким Богданом. Многие полагают, что именно так, а точнее, посредством жалобы, Рите отомстили за разглашение настоящего отношения Ильи ко всему семейству "Рапунцелей" и своему сыну.

Теперь Ларченко лишилась поступления денег от рекламы в соцсетях, это значит, что её пребывание в стенах проекта ничего, кроме сожительницы одиозного персонажа Ильи Яббарова и славы "разлучницы", ей пока не принесло.

Страницу звезды "Дома-2" Маргариты Ларченко заблокировали в Instagram



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:09

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