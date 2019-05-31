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Микелла Абрамова спела дуэтом с Максимом Ержаном на «Детской Новой волне»

Микелла Абрамова выступила на «Детской Новой волне» в Крыму. Она исполнила песню «Это любовь» в дуэте с Максимом Ержаном.
Микелла Абрамова спела дуэтом с Максимом Ержаном на «Детской Новой волне»

Микелла Абрамова выступила на «Детской новой волне» в Крыму. Фестиваль проходит в Артеке, известном детском лагере. Молодая исполнительница выступила дуэтом вместе с Ержаном Максимом, ее конкурентом на детском «Голосе». Это было первое выступление ребят на большой сцене после конкурса.

Песня, которую исполнили победители проекта «Голос. Дети», была написана специально для них. Микелла Абрамова призналась, что в процессе участия в конкурсе они сдружились, потому работать над песней им было в радость.

Ержан Максим в скором времени собирается выступить с сольным концертом в Нур-Султане, который состоится 28 июня. Молодой исполнитель пригласил на концерт Микеллу Абрамову и ее звездную маму. Он уверен, что музыка способна объединять даже конкурентов.
Микелла Абрамова спела дуэтом с Максимом Ержаном на «Детской Новой волне»

«Детскую Новую волну» посетили также такие звезды, как Лев Лещенко, Зара, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, Игорь Крутой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:26

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