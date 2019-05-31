«Мне повезло с любовью»: Филипп Янковский считает себя счастливым человеком





В семье Янковского, по его словам, не возникают серьезные конфликты. Они с женой очень близки, понимают друг друга, на всех светских мероприятиях их видят вместе. Пара считается одной из самых крепких в отечественном кинематографе. Влюбленные поженились в 1990 году, вырастили 28-летнего сына Ивана и 25-летнюю дочь Елизавету, которые, как отец, мать и легендарный дед, выбрали для себя актерскую стезю. Янковский любит проводить свободное время со своей семьей, где царят гармоничные отношения. Фандера за годы брака научилась доверять супругу, не ревновать его. Актер считает, что ему провезло в личной жизни – он нашел в лице супруги «долгую и основательную любовь».Знаменитость востребован в профессиональном плане. Недавно он снялся в сериале Гелы Баблуани, исполнив роль лидера секты «Первозданные» Берка. За годы творчества Янковскому довелось сотрудничать со многими звездами отечественного кинематографа. На съемочной площадке «Статского советника» ему представилась возможность поработать с Никитой Михалковым. Супруг Фандеры считает встречу с легендой кино уникальным опытом, а самого режиссера называет образцом актера и личности.