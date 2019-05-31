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Анна Хилькевич пока не готова стать многодетной матерью

Актриса Анна Хилькевич, на данный момент воспитывающая двух детей годовалого и 3-летнего возраста, на своей Instagram-странице дала понять, что не готова пока стать многодетной матерью. Звезда телесериала «Универ. Новая общага» обнародовала в соцсети снимок с беременной подругой, в посте к которому указала: она боится случайно дотронуться до её округлившегося живота.
Анна Хилькевич пока не готова стать многодетной матерью

В народе существует поверье, что кто так сделает, тот и сам вскоре может ожидать пополнения в семье. Особенно «напугала» Анну Хилькевич мысль о том, что подруга может быть беременна двойней, и она сама, если дотронется до её живота, вскоре станет мамой не двух детей, а уже четырёх.

«Лишь бы случайно не погладить! Особенно, если там – двойня!» – в шутку подписала артистка фотокадр, на котором она с беременной подругой делает так называемый лифтолук – селфи в кабине лифта.

Данный Instagram-пост смутил некоторых поклонников Анны Хилькевич, заподозривших наличие у актрисы проблем с мужем, раз она выразила обеспокоенность снова родить. Однако звезда ранее уже проясняла данный вопрос: несмотря на то, что её супруг хочет третьего ребёнка, сама она на данный момент не готова стать многодетной матерью, так как ей тяжело успевать ухаживать за имеющимися малышами и совмещать работу.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:50

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