Анна Хилькевич пока не готова стать многодетной матерью

«Лишь бы случайно не погладить! Особенно, если там – двойня!» – в шутку подписала артистка фотокадр, на котором она с беременной подругой делает так называемый лифтолук – селфи в кабине лифта.



В народе существует поверье, что кто так сделает, тот и сам вскоре может ожидать пополнения в семье. Особенно «напугала» Анну Хилькевич мысль о том, что подруга может быть беременна двойней, и она сама, если дотронется до её живота, вскоре станет мамой не двух детей, а уже четырёх.Данный Instagram-пост смутил некоторых поклонников Анны Хилькевич, заподозривших наличие у актрисы проблем с мужем, раз она выразила обеспокоенность снова родить. Однако звезда ранее уже проясняла данный вопрос: несмотря на то, что её супруг хочет третьего ребёнка, сама она на данный момент не готова стать многодетной матерью, так как ей тяжело успевать ухаживать за имеющимися малышами и совмещать работу.